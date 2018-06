Bil og særtransport stødte sammen

NØRRESUNDBY: Mandag klokken 18.54 indløb alarm om et trafikuheld på Høvejen ved Hvorup Kærvej.

- En særtransport og en personbil bragede ind i hinanden. Den kvindelige fører af personbilen kom til tjek på sygehuset, og er ikke kommet alvorligt til skade, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Ifølge vidner og føreren af særtransporten, kørte de to køretøjer kom de to køretøjer for tæt på hinanden, da de skulle kom kørende imod hinanden.

Vejen var ryddet igen klokken 19.45.