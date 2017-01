VEJLE: To unge mænd har sent torsdag aften mistet livet i en trafikulykke på Grejsdalsvej ved Vejle.

Det oplyser vagtchef Mikkel Ross, Sydøstjyllands Politi.

- Bilen skred ud i et sving og ramte et træ. Det er, hvad vi ved nu, siger Mikkel Ross.

Ulykken skete kort efter klokken 23 torsdag, men det er endnu sparsomt med oplysninger om, hvordan ulykken skete.

Vicepolitiinspektør Frede Nissen fra lokalpolitiet i Vejle siger fredag, at der kan gå en uges tid, inden de nærmere omstændigheder ved den voldsomme ulykke er klarlagt.

- Vi fik en anmeldelse om, at en bilist havde mistet herredømmet over sin bil og var kørt ind i et træ, og at to personer var i kritisk tilstand efter ulykken, siger Frede Nissen.

Det lykkedes ikke at redde de hårdt tilskadekomne mænds liv.

Der er tale om to mænd på 20 og 25 år, der begge er fra Vejle-området, oplyser Frede Nissen.

Ulykkesstedet er blevet undersøgt af blandt andre en bilinspektør.

Det ligger fast, at der er tale om en soloulykke, hvor ingen andre biler var involveret.

/ritzau/