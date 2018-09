Bil røg af vejen under kraftigt regnvejr

KLIM: Et kraftigt regnvejr ramte fredag ved middags tid den vestlige del af Nordjylland, og i Klim nord for Fjerritslev var regnen direkte årsag til, at en bil endte på taget.

Kort efter klokken 12 skred en bil nemlig ud på Havvejen ved Klim på grund af aquaplaning og endte på taget i grøften, fortæller vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Der var tre personer i bilen, men ingen af dem kom til skade, oplyser vagtchefen.

DMI har varslet om kraftige regnbyger i Nordjylland frem til klokken 17, og politiet holder øje med situationen.

Men indtil videre har uheldet ved Klim været den eneste episode i forbindelse med regnvejret.