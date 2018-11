Bil sat i brand på parkeringsplads: Mand set med dunke i hænderne

SKØRPING: Ved halv elleve-tiden onsdag aften så et vidne en mand løbe fra parkeringspladsen foran Menu i Skørpingcenteret.

I hænderne havde han to dunke, og bag ham var en bil brudt i brand.

Manden beskrives som almindelig af bygning, iført en sort dynejakke og med en grå hætte over hovedet. Vidnet havde først hørt to brag, der må stamme fra den Mini Cooper, der var sat ild på, og så manden løbe over mod Fakta og Kirkens Korshær. Her blev han samlet op af en sort stationcar med en stor bule på den venstre dør.

Bilen tilhører en mand i 20’erne, som bor i Aalborg, og politiet hører gerne fra andre vidner, der kan hjælpe med opklaringen af den voldsomme bilbrand.