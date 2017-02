NEW ORLEANS: Mere end 20 personer er lørdag blevet såret, efter at en bil er kørt ind i en folkemængde under paraden Krewe of Endymion i New Orleans. Det skriver lokale medier.

Endymion-paraden er den største parade under det kendte Mardi Gras-karneval i den centrale del af New Orleans.

- De første informationer tyder på, at omkring 12 personer er i kritisk tilstand, sagde talskvinde for byens politi Ambria Washington til den lokale avis Times-Picayune efter ulykken.

Kort før klokken 21 lørdag aften har myndighederne dog opjusteret antallet af sårede til 28 personer.

De sårede er blevet kørt til syv forskellige hospitaler i byen, skriver Times-Picayune.

Ulykken fandt sted omkring klokken 18.45 lokal tid.

Folkemængden, der blev ramt af bilen, var stort set alle tilskuere til paraden. En enkelt politibetjent er dog også blandt de sårede.

Ramte skraldebil

Ifølge øjenvidner kørte en pickup vildt igennem et vejkryds, før den ramte ind i en stor skraldebil. Flere mennesker blev klemt mellem de to køretøjer.

Nogle blev desuden fanget under bilen, skriver nyhedsbureauet NTB.

Der er endnu ingen klare meldinger om, hvorfor bilen torpederede tilskuerne til paraden.

Politiet i New Orleans oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at en ung mand er tilbageholdt i forbindelse med hændelsen.

Byens politichef, Michael Harrison, siger til Times-Picayune, at politiet antager, at gerningsmanden var påvirket.

Også byens borgmester, Mitch Landrieu, siger ifølge Times-Picayune, at der ikke er noget, der tyder på, at der har været onde hensigter bag ulykken.

/ritzau/