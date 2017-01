Vognmand må flytte for at overleve

Flere bilister standsede op efter ulykken, men der er altså tale om et solouheld, fortæller Per Vagn.

Nordjyllands Politi sendte flere patruljebiler til stedet i tilfælde af, at motorvejen skulle spærres. Det blev dog ikke nødvendigt, da bilen ligger i rabatten, og man kan derfor passere uden de store problemer.

Det er ukendt, hvad årsagen til ulykken er, men ifølge vagtchef Per Vagn fra Nordjyllands Politi er ingen personer kommet alvorligt til skade.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies