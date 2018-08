Bil udbrændte - ild på mark slukket

NORDJYLLAND: Nordjyllands Beredskab måtte rykke ud flere gange torsdag eftermiddag.

Ved 15-tiden brød en bil i brand på hovedvejen mellem Hjallerup og Dronninglund nær Dronninglund Slot.

Bilen udbrændte totalt, men ingen personer kom noget til, oplyser vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Få minutter efter opstod der brand på en mark ved Løgtvedvej ved Løgtved sydvest for Sæby. Op mod 10 hektar mark brændte, men det lykkedes for landmanden at slukke ilden ved hjælp af en landbrugsmaskine, der væltede jord ned over flammerne, oplyser politiet.