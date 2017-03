FARSØ: En 19-årig mand fra Skive-egnen var søndag aften ude for et solouheld i krydset mellem Risgårdevej og Viborgvej vest for Farsø.

- Jeg ved ikke, om han kom ud i rabatten, men han væltede om på siden med bilen, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck.

Den unge bilist kom ifølge politiet tilsyneladende ikke voldsomt til skade ved uheldet.

- Han blev efterfølgende kørt til skadestuen, siger vagtchefen.