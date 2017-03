NØRRESUNDBY: det lå ikke i kortene, at Henrik Rasmussen i en alder af blot 36 år skulle stå som ejer af Dit BilplejeCenter. Efter planen åbner den sjette afdeling på Sundsholmen 31. marts, og Henrik Rasmussen forventer omkring 10 nyansættelser i år i virksomheden, der har fordoblet sin omsætning de seneste tre år.

Som med så meget andet i sit arbejdsliv var det en tilfældighed, der førte til, at han oprettede virksomheden for syv år siden.

Efter en ulykke, da Henrik Rasmussen havde HR Byg & Montage, blev han omskolet til pædagog og arbejdede efterfølgende med unge kriminelle i enkeltmandsprojekter. Et job med lange vagter - og dermed også mange dage fri.

- I 2010 begyndte jeg at kede mig, og ideen om et bilplejecenter kom stort set ud af ingenting. Min kæreste og jeg var på restaurant og så et skilt, der reklamerede for bilvask - og så var idéen født, siger Henrik Rasmusen, der er fra Aabybro og bor i Nørhalne i dag.

- Det var et rent tilfælde, men jeg er født iværksætter. Og det her koncept, hvor det kun kræver et opkald at få alt lavet på sin bil, var her ikke i forvejen. Med den nye afdeling udvikler vi det yderligere med åbent døgnet rundt 24/7.

En social bevidsthed

Socialt ansvar er en selvfølge for Henrik Rasmussen.

- Jeg er ikke født med midler i hånden, det jeg laver, kræver hårdt arbejde, siger han, der bruger sin livserfaring fra børnehjem og tiden som plejebarn.

- Det er yderst vigtigt for mig, at det sociale er med i det, jeg laver.

Derfor samarbejder Henrik Rasmussen blandt andet med Aalborg Kommunes Jobcenter.

- Alle skal nås i øjenhøjde, og derfor ansætter jeg også gerne unge, der måske ellers har svært ved at finde arbejde. Jeg tror på, at der er noget godt i alle.

At udvikle talenter

Udvikling er i det hele taget et nøgleord.

Noget Henrik Rasmussen også vægter højt i sine sponsorater i eksempelvis ungdomsafdelingerne på Aalborg Væddeløbsbane og ishockeyklubben Aalborg Pirates. Eller i Pandrup Bokseklub, hvor han netop har lavet en aftale med den talentfulde bokser, Frederik Jensen.

- Jeg sponserer aldrig kun eliten, jeg vægter lige så meget at udvikle talenterne.

De gode idéer

Hovedbeskæftigelsen er Dit Bilplejecenter, men Henrik Rasmussen er med egne ord "altid med på gode idéer".

- Jeg skal have meget at se til, så sover jeg godt. Jeg får stress af bare at sidde stille, siger han og fremhæver opbakningen fra sin familie.

For iværksætterens planer slutter ikke her.

- Vi håber på at blive landsdækkende.

Dit BilplejeCenter har afdelinger i Nørresundby, Aalborg og Hjørring, der er i alt omkring 20 ansatte.