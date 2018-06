Bilejernes ønske opfyldt: Brugsforening etablerer ny vaskehal

NØRAGER: Et mangeårigt ønske blandt mange bilejere i Nørager og nærmeste omegn går nu endelig i opfyldelse, nemlig etablering af en vaskehal i Nørager by.

I øjeblikket er en topmoderne vaskehal ved at blive opført hos Dit Autocenter på Grynderupvejen 1 i den østlige udkant af Nørager.

Byggearbejdet blev indledt i begyndelsen af maj, og efter planen skal vaskehallen stå klar til testkørsel i uge 29 samt til en officiel indvielse i uge 32.

Brugsforening står bag byggeri

Det er Nørager Brugsforening, der står som bygherre for opførelsen af vaskehallen.

- Vi har indgået en meget lukrativ aftale om leje af grunden de næste 20 år af ejerne af Dit Autocenter Nørager ApS, hvor vi har den til rådighed kvit og frit. Til gengæld forventer autocentret selvfølgelig en økonomisk sidegevinst ved at være nabo til vaskehallen, fortæller Kaj Lundgaard som formand for Nørager Brugsforening og tilføjer:

- Som direktør for Dit Autocenter får Torben Jensen det daglige tilsyn med vaskehallen.

Samlet investering på 2,7 mio.

Den nye vaskehal bliver topmoderne og ifølge Kaj Lundgaard blot nummer to i hele Danmark, der er i stand til også at håndtere vask af store kassevogne.

- Af samme grund satser vi i brugsforeningen også på at indgå aftaler med det lokale erhvervsliv om vask af firmabiler. Det vil jo være langt billigere for dem frem for at deres egne medarbejdere skal bruge deres arbejdstid på det.

Der er tale om en samlet investering i den nye vaskehal inklusiv etablering af et biologisk vandrensningsanlæg på 2,7 mio.

- Nogle af pengene har vi selv sparet op ved driften af OK tankanlægget i Bredgade her i Nørager samt ved udlejningen af den gamle brugsbygning på Bytorvet til Kirkens Korshærs genbrugsbutik. Ud over brug af vores egenkapital er resten af finansieringen klaret ved at vi har indgået en låneaftale med Nykredit, oplyser Kaj Lundgaard.