HELE LANDET: Det kommer næppe som den store overraskelse for danske bilejere, at bilen bruger mere brændstof, end producenten lover.

Flere nye biler lover op til 25 kilometer per liter brændstof, men i virkeligheden sidder man ofte bag rattet og betragter nålen, der hastigt nærmer sig bunden. Nu viser tal fra et britisk analyseinstitut, at der er noget om snakken.

Emission Analytics, som det uafhængige institut hedder, har monteret et transportabelt målesystem på mere end 800 biler for at give et mere retvisende billede af blandt andet brændstofforbrug og CO2-udledning.

Og det er ikke opløftende læsning, hvis man gerne vil spare på brændstoffet. For i gennemsnit burde benzinbiler fra 2016 køre 21,3 km/l ifølge de officielle test, men Emission Analytics resultater viser, at de blot kører 16,1 km/l.

Diesel og hybrid er ikke bedre

Dieselbiler er ikke bedre. De burde ifølge officielle tal køre 25,5 km/l, men testen viser, at det reelt er 19,1 km/l. For hybridbiler er det opgjort, at de burde køre 40 km/l, men testen viser, at de kun sniger sig op på 26,6 km/l.

En af de senere års mest populære biler, VW Up, med en 1,0 benzinmotor er opgjort til at køre 24,4 km/l, men den kører ifølge testen 14,8. Lignende tal gælder for de øvrige mikrobiler.

Den lidt større Opel Astra med benzinmotor er opgjort til 23,3 km/l, men opnår ikke mere end 15,2 km/l.

Hvis din egen bil ikke er ældre end en 2011-model, så kan du selv søge efter den i databasen. Det kan du gøre ved at klikke her.