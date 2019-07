Bilens klimaanlæg kan være en bakteriebombe

BILER: Du har måske bemærket en ubehagelig lugt, der strømmer fra bilens aircondition- eller klimaanlæg, når du tænder det.

Efter et par minutter er den væk igen, og det samme er tanken om, at du skal have gjort noget ved det.

Men det bør du.

- Lugten er tegn på bakterier, forklarer Yasser Abaiji, der er teknisk konsulent hos FDM.

- Og det kan blive så grelt, at du er nødt til at have bilen på værksted for at få anlægget renset, tilføjer han.

Derfor kan du med fordel med jævne mellemrum selv sørge for at rense den del af klimaanlægget, som sidder inde i bilen. Det kan du gøre med rensepatroner, der er lavet til formålet.

- Hvor ofte det er nødvendigt, afhænger af anlægget, og hvor ofte det bliver brugt. Men hvis det skal virke forebyggende, skal man gøre det cirka en gang om året, siger Yasser Abaiji.

Et godt tip

Han nævner desuden rengøring af resten af bilen som et forebyggende tiltag, hvis du vil forhindre, at bakterierne ender med at ligge og hygge sig i klimaanlægget.

- Bakterierne er organisk materiale, der for eksempel kan komme fra gammelt rugbrød. Så hold bilen ren indvendig, for så kan bakterierne ikke gro, siger Yasser Abaiji.

Du kan også med fordel slukke dit klimaanlæg, cirka ti minutter før du ankommer til din destination.

Når du slukker for den kølende effekt, vil anlæggets fordamper nemlig tørre - og du undgår den fugt og kondens, som skaber gode rammer for bakterievækst, forklarer FDM’s rådgiver.

Derudover skal du cirka hvert andet år have service på den del af klimaanlægget, du ikke selv kan komme til. Her skal der blandt andet påfyldes nyt kølemiddel.

Det er sædvanligvis ikke en del af det almindelige servicetjek, så tal med mekanikeren om, hvad der skal tjekkes - både i og uden for kabinen.

Det skal du holde øje med

Der er ingen ikoner, der lyser, hvis klimaanlægget mangler kølemiddel, men du kan - foruden lugten - holde øje med et par andre ting, forklarer Lars Kiholm, teknisk chef hos Applus Bilsyn.

- Hvis filtrene er stoppede, vil anlægget have svært ved at trække luften ind udefra, og det kan man mærke på luftkvaliteten, siger han.

I så fald vil det i høj grad være den gamle luft, der recirkuleres rundt.

Du kan også mærke det på anlæggets generelle effektivitet.

Hvis du sjældent eller aldrig bruger klimaanlægget, er det også en god grund til at få det tjekket.

- Ellers opdager man først, at kølemidlet er fordampet, når man holder i 40 graders varme i et andet land.

Og i værste fald kan mangel på kølemiddel ødelægge klimaanlægget.

Aircondition eller klimaanlæg * De fleste nyere biler har enten aircondition eller klimaanlæg installeret. * Forskellen er, at man med et klimaanlæg kan indstille temperaturen i kabinen til en konstant temperatur, mens aircondition blot køler luften, der pumpes ud. * Retningslinjerne for vedligehold - og konsekvenserne ved mangel på samme - er dog ens for de to typer af anlæg. * Et dårligt vedligeholdt anlæg er ikke effektivt, og der er samtidig risiko for, at anlægget går i stykker. Skal hele anlægget skiftes, koster det flere tusinde kroner. Kilde: FDM Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/