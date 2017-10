Biler får deres eget wifi

BILER: De første biler med wifi fra YouSee er allerede trillet ud på de danske veje. Med dette udstyr kan alle i familien koble sig op på bilens hotspot wifi, ligesom bilen selv er opkoblet med internettet og eventuelt andre biler.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor alle ting og dimser er forbundne, og hvor selvkørende biler selvfølgelig bliver en selvfølge. I YouSee vil vi gerne udvide vores palet af integrerede løsninger og bringe kundernes underholdningsoplevelser op på et helt nyt niveau, uanset hvor de er på farten i EU, siger Kasper Ørtvig, mobildirektør i YouSee.

I første omgang er løsningen tilgængelig i dyrere Mercedes-modeller, men ambitionen er, at løsningen fremover skal findes i alle slags biler, også små bybiler. I løbet af det næste halve år forventer Yousee, at Opel og Ford er med på vognen.

Bilerne skal være klargjort fra fabrikken til at kunne få monteret et simkort, og derefter skal man blot via sin mobil købe en datapakke hos YouSee, der giver op til 10 brugere eller enheder mulighed for at logge sig på bilens wifi.

Alle biler er udstyret med en ekstern antenne, så man på både for- og bagsæde får den bedst mulige forbindelse.