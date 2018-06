Biler kolliderede: To på sygehus

MORS: To bilister måte fragtes til Aalborg Universitetshospital i ambulance efter et næsten frontalt sammenstød på Mors lørdag eftermiddag.

Alarmen lød klokken 14.36.

- En 64-årig mand fra Mors kom kørende ad Kr. Koldsvej mod nordøst. Kort før Lyngvejs udmunding i Kr. Koldsvej opdagede han en modkørende bilist, der var kommet over i den forkerte vejbane. Der var tale om en 24-årig mand ligeledes fra Mors. Den 64-årige forsøgte at undvige ved at køre i grøften, men den 24-årige "fulgte" efter, og de to biler stødte mod hinandens venstre hjørner af bilerne, forklarer vagtchef Allan Riis, Midt- og Vstjyllands Politi.

Ved sammenstødet kom de begge mindre til skade. Den ene klagede over smerter i maven, den anden over smerter i hovedet, og de blev derfor begge kørt til Aalborg til behandling, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at der rutinemæssigt blev udtaget blodprøver på de to for at konstatere, om der havde været spiritus i blodet hos de implicerede parter.

Ingen af de to bilister var i livsfare, og de blev begge udskrevet efter endt behandling.