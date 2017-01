Hvem ejer ringene her?

Hos Højland Biler forsvandt der også et sæt nummerplader fra en kundes bil. Pladerne har nummer YV 35 043.

Alle steder ved at knuse en siderude i bilen, så døren kunne åbnes.

THISTED: Mellem mandag og tirsdag fik to bilforhandlere i Thisted besøg af indbrudstyve, som stjal airbags.

To forhandlere i Thisted mistede 15 stykker airbags

To bilforhandlere i Thisted mistede airbags til en endnu ukendt værdi.Arkivfoto

