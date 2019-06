Bilferie: Aircondition og kø presser bilbatteriet

FERIE: Bilkøen snegler sig, ungerne brokker sig, og temperaturen i bilen stiger i takt med utålmodigheden.

Du risikerer ikke bare, at temperamenterne koger over, men også at bilbatteriet gør det, mens I holder stille på motorvejen.

Køkørsel kan nemlig være hård kost for batteriet.

- Når man holder i kø og kører i tomgang, så lader man ikke lige så meget på batteriet, som når man kører. Man risikerer derfor at bruge mere strøm, end man lader, siger senior director Gunnar Thykjær fra Falcks autoassistance.

Flere strømslugere

Det gælder især, hvis du har køleboks, aircondition, tablets og andre strømslugere slået til samtidig.

Batteriet bliver nemlig løbende ladet op, mens bilen kører. Men hvis der er så meget kø, at du bliver nødt til at slukke motoren, så bruger du kun af strømmen, forklarer Yasser Abaiji, der er teknisk konsulent hos FDM.

- Og på et tidspunkt når du derned, hvor der er så lidt batterikapacitet, at motoren ikke kan starte. Og så bliver man nødt til at tilkalde vejhjælp, siger han.

Her skal du vide, at især aircondition trækker meget på batteriet. Og hvis du tilmed har aircondition tændt for åbne vinduer, vil batteriet bruge krudt på en umulig opgave, fordi den varme udeluft kommer ind i kabinen.

Derfor er det enten aircondition eller åbne vinduer - aldrig begge ting på én gang.

- Ellers risikerer man igen at stå med et fladt batteri, siger Gunnar Thykjær fra Falcks autoassistance.

Hold øje med instrumentbrættet

Et effektivt råd er desuden at slukke for unødvendige strømslugere, mens du holder stille i kø.

Moderne biler vil desuden typisk give lyd, hvis batteriet er på vej mod en kritisk lav kapacitet.

Og den slags alarmklokker skal man respektere, fastslår Gunnar Thykjær.

- Man skal holde øje med instrumentbrættet, for her vil komme en advarsel, hvis man ikke lader tilstrækkeligt i forhold til forbruget, siger han og tilføjer:

- Man skal også være opmærksom på, om bilen bliver langsommere til at starte, for det kan også være tegn på et dårligt batteri.

/ritzau fokus/