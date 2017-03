SULSTED: Bilgården Hostrup ved Sulsted har fået vokseværk. Salget vokser støt, og senest er rammerne blevet kraftigt udvidet. Faktisk har forretningen fået fem gange mere plads til bilerne - vel at mærke under tag.

Den eksisterende 25 meter lange bygning ud mod Sulsted Kirkevej vej er blevet forlænget med hele 100 meter, så nu kan de fleste af de ca. 200 biler, som Bilgården Hostrup normalt har til salg, stå lunt og tørt inden døre.

- Vi vil dog fortsat have biler stående udenfor men kun et fåtal i forhold til tidligere, fortæller Ib Jensen, direktør og grundlægger af Bilgaarden Hostup, som har vokset sig frem til at være en af landsdelens allerstørste brugtbilforretninger med et årligt salg på op mod 700 biler, der tilbydes i alle prisklasser, p.t. med den dyreste brugte bil til ca. 900.000 kr.

- Og så satser vi også meget på vores værksted, hvor vi udover at klargøre bilerne også tilbyder service og reparation til kunderne, som ikke blot kommer fra Vendsyssel men faktisk det meste af landet.

Begyndte som hobby

Den mekanikeruddannede Ib Jensen, der står i spidsen for en medarbejderstab på ni, begyndte tilbage i 1987 - på hobbybasis - at reparere og sælge brugte biler fra sin bopæl på Bilgaardsvej i Tylstrup men flyttede i 1991 på grund af pladsmangel til den lille by Hostrup mellem Sulsted og Vestbjerg. Med sig fra Tylstrup tog Ib Jensen navnet "Bilgården" og tilføjede Hostrup efter forretningens nye geografiske placering.

Udviklingen i forretningen tog yderligere fart og i 1996 blev Bilgården Hostrup udvidet med værksted, kontorfaciliteter og en udstillingshal - den der nu er forlænget med hele 100 meter.