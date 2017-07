Bilgigant tryller afgifter på Audier om til solide gevinster

KØBENHAVN: Danmarks suverænt største bilkoncern, Semler Gruppen, kan score solide profitter på en omstridt fidus, der minimerer registreringsafgifterne på dyre luksus-Audier.

Bilerne sælges kortvarigt til et leasing- eller udlejningsselskab med store rabatter, hvorefter bilerne kommer tilbage til Semler Gruppens net af Audi-forhandlere, der sætter dem til salg som lettere brugte.

På den måde veksler koncernen registreringsafgifter til solide gevinster.

Det viser Finans’ undersøgelse af 16 Audier, som Semler Gruppen har sat til salg via sine otte danske Audi-forhandlere. Dermed er der tale om profitter på op imod 400.000 kroner per bil.

Næsten nye biler

Bilerne sælges under et særligt program, som Audi markedsfører blandt andet via tv-reklamer som Audi Approved Plus, og som omfatter næsten nye biler med ganske få kilometer på tælleren.

Netop nu har Semler Gruppen over 350 biler til salg under det særlige program.

Bilerne lokker med solide rabatter i forhold til de officielle listepriser, men hver bil kan gemme på profitter på op til flere hundrede tusinde kroner, viser Finans’ undersøgelse af bilerne.

- Jeg er ikke interesseret i, at der kommer til at stå Audi over det hele. Det er jo noget, som alle gør, fordi det er lovligt. Selvfølgelig vil der altid være nogen, som udnytter det i højere grad end andre, men der jo de regler, der er, og vi følger reglerne, siger PR-chef i Audi Danmark, Britt Stellinger.

Ikke noget galt

Hun understreger, at firmaet ikke har gjort noget galt, men har ikke lyst til at forholde sig til Finans’ konkrete undersøgelse.

Efter sommerferien har skatteminister Karsten Lauritzen bebudet politiske forhandlinger om emnet. Hans partifælle i Venstre, skatteordfører Louise Schack Elholm, kalder det for misbrug.

- Det kommer bag på mig, at man vil gå så langt for at undgå at betale afgifter til den danske statskasse. Det kan simpelthen ikke være meningen, at statskassen udnyttes på den måde. Og vi vil efter sommerferien se på, hvad vi kan gøre for at stramme op, så det her misbrug ikke kan finde sted, siger hun.

