Bilist kørte 201 kilometer i timen på landevej

KOLDING: En bilist havde fredag alt for meget fart på, da han passerede en af politiets fartkontroller på Lunderskovvej vest for Kolding.

Politiets fartmåler viste hele 201 kilometer i timen på landevejen, hvor den tilladte hastighedsgrænse er 80 kilometer i timen.

På Twitter kalder politiet kørslen for "absolut vanvittig".

- Fuldstændig uforsvarligt og sindssygt. Vedkommende kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet og en tårnhøj bøde, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchef Ole Aamann fortæller, at det indimellem sker, at politiet måler bilister, der ligesom fredagens bilist kører langt over det tilladte.

- Det sker, men det er heldigvis ikke så ofte. Det får nogle konsekvenser for føreren, siger vagtchefen.

Med sin fart kørte bilisten mere end dobbelt så hurtigt som det tilladte, og det kvitterer politiet altså for med en ubetinget frakendelse af kørekortet samt en stor bøde.

/ritzau/