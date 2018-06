Bilist kørte fra uheld

THISTED: Politiet i Thisted efterlyser føreren af en bil, som natten til lørdag kørte fra et uheld i krydset Ringvej-Hanstholmvej i Thisted.

Uheldet skete ved 01.30-tiden, da en 46-årig kvindelig bilist fra lokalområdet var på vej over krydset fra Ringvej til Over Engen. Hun kørte over for grønt, men det samme var ikke tilfældet for den anden part i uheldet, der kom fra Nørre Allé med retning mod Hanstholmvej. Bilen ramte ind i bagenden af den 46-åriges bil.

Føreren standsede kortvarigt op, men kørte videre uden at give sig til kende. Den 46-årige nåede ikke at få registreringsnummeret på bilen, kun at der var tale om en sort Toyota af ældre årgang.

- Vi vil meget gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sådan en bil med skader på frontpartiet, fortæller politikommissær Bjørn Bo fra lokalpolitiet i Thisted.