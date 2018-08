Bilist kørte ud foran tog: Kunne selv gå fra ulykkesbilen

THISTED: En kvindelig bilist kørte ved 13-tiden fredag eftermiddag ud foran et tog ved den ubevogtede jernbaneoverskæring på Kappelstensvej i Thisted.

- Bilen blev skubbet hen ad sporet, men kvinden kunne selv gå ud af bilen, da den standsede. Hun er bragt til tjek på sygehuset, fortæller Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Togdriften på strækningen er stoppet, og det er uvist, hvornår der igen kan køre tog på strækningen.

Arriva tog, der kører på strækningen fra Thisted til Snedsted, oplyser i en meddelelse, at "Tog RA 5536 mellem Thisted og Snedsted, afgang kl. 14:28 er aflyst. Der indsættes bus, som køres af Snedsted Turistbusser. Aflysningen skyldes påkørsel af bil. Vær opmærksom på, at bussen kan være forsinket i forhold til den normale køreplan."

Toget med afgang fra Snedsted klokken 14.09 er også aflyst, og her indsættes også busser i stedet for.

To dræbte

En lignende ulykke på samme sted kostede i 2014 to ældre personer - en 68-årig mand og en 69-årig kvinde - fra Mors livet. Her skete ulykken klokken 21 om aftenen.

Havarikommissionen kunne ikke fastslå fejl ved overkørslens røde signalblink.

Banedanmark oplyste i 2015, at der ikke var planer om yderligere sikring af den ubevogtede jernbaneoverskæring før i forbindelse med indføring af et nyt signalprogram for jernbanestrækningen i 2020.

Til den tid er det planen, at der skal etableres såkaldte langbomme ved overskæringen.

Der er tidligere sket ulykker i forbindelse med overkørslen.

Der har yderligere været to andre uheld på stedet. I 2013 fik en bilist sin bils bagende ind i overkørslen, men der skete kun materiel skade.

Det var også tilfældet i 2005, da en bil blev ramt af et intercitytog. Her virkede advarselssignalet også, men bilisten blev blændet af solen.

Opdateres....