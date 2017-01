HJØRRING: En bilist måtte fredag morgen klippes fri af sin bil af redningsmandskab efter et uheld på Hirtshalsvej ved Krustrupvej lidt nordvest for Hjørring.

- En bilist holdt tilbage for at svinge og blev så påkørt bagfra af en anden bilist. Det betød, at bilisten i den holdende bil blev fastklemt og måtte klippes fri. Bilisten er blevet kørt til Sygehus Vendsyssel i Hjørring til observation for rygsmerter, lyder forklaringen fra vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Han formoder ligesom ved flere andre uheld fredag morgen i regionen, at uheldet udover uopmærksomhed hos den bagfrakommende bilist også delvist kan skyldes det glatte føre, så den bagfrakommende bilist ikke har kunnet bremse.

Vagtchefen har ikke yderligere oplysninger om de involveredes data, og ligesom andre steder skabte uheldet kortvarigt lidt udfordringer for trafikken på stedet.