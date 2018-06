Bilist overså scooter - kvinde brækkede arm

GISTRUP: En kvindelig scooterfører brækkede armen ved et færdselsuheld torsdag ved godt ni-tiden.

- En mandlig bilist skulle svinge til venstre ud for Sagavej 1 i Gistrup. Han overså en kvinde, der kom kørende på scooter i modsat retning. Det betød, at scooteren og bilen stødte sammen. Ved uheldet brækkede den kvindelige scooterfører armen, oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Han har ikke yderligere detaljer om bilisterne eller uheldet på nuværende tidspunkt.

Kvinden blev kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital.