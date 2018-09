Bilist påkørte signalanlæg ved jernbane: Stak af i Audi Q7

STRANDBY: En flugtbilist stak fredag morgen af efter at have påkørt et signalanlæg ved jernbaneoverskæringen på Nørtvedvej lidt øst for Strandby.

Det oplyser vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

- Vi fik anmeldelsen klokken 08.48, men har fået at vide fra Nordjyske Jernbaner, at påkørslen er sket klokken 07.38, forklarer vagtchefen.

Han oplyser, at flugtbilisten stak af i sin Audi Q7, som er blevet set køre fra stedet lige omkring uheldstidspunktet.

- Vi vil meget gerne tale med enten føreren af Audi’en selv eller eventuelle vidner, der måtte have set Audi’en køre fra stedet. Den må ligesom signalanlægget have omfattende skader efter sammenstødet, vurderer Michael Elkjær.

Audiens nummerplader skulle ifølge et viden begynde med bogstaverne CB.

Ifølge vagtchefen har Nordjyske Jernbaner oplyst, at påkørslen af signalanlægget og bommene på Nørtvedvej ikke får betydning for togdriften på strækningen mellem Frederikshavn og Skagen.