Bilist røg ind i bøderegn - så lovede han politiet tæsk

VESTHIMMERLAND: En 32-årig mandlig bilist fra lokalområdet løb ind i en sand bøderegn, da han blev stoppet af Nordjyllands Politi ved krydset af Knabervej og Korsvejen ved Aalestrup lørdag klokken 12.47.

Han var både spiritus- og narkopåvirket, kørte uden førerbevis, da han er frakendt kørekortet, bilen var ikke indregistreret, kørte med ulovlige nummerplader, og i bilen gemte sig derudover 10 gram hash. Manden blev så sur over anholdelsen, at han truede politibetjentene ved tæsk. Derfor sigtes han også for trusler mod en politimand.

Natten til søndag stoppede Nordjyllands Politi to andre bilister, som kørte med for meget spiritus i blodet.

Den ene var en 40-årig mand fra lokalområdet, som kørte på Foulumvej ved Farsø, og den anden var en 67-årig kvinde fra lokalområdet, som blev stoppet på Engblommevej i Farsø. Det var ikke første gang, at hun var røget i fælden, for hun kørte også bil uden kørekort, der er frakendt.

Søndag aften var den også gal i Aars, hvor en spritbilist blev stoppet på Grønnevej. Her drejede det sig om en 37-årig mand fra lokalområdet.