Bilist sigtet for at lægge fotos af bilulykke på Facebook

SØNDERJYLLAND: Det er ikke så tit, at danskernes nysgerrighed ved trafikulykker fører til, at politiet sigter dem. Men i en sag fra Syd- og Sønderjyllands Politi er det netop tilfældet.

En tåget mandag 12. marts i år kørte en bilist forbi en forulykket varebil og tog billeder af den, som han lagde på Facebook.

Det fik politiet nys om, da en borger sendte klippet til dem, fortæller politikommissær Lasse B. Rasmussen.

- Vi får en henvendelse omkring det her fra en borger, der har set det på Facebook. Den sigtede har selv forklaret, at han valgte at slette det efter nogle få timer. Vi har derfor ikke selv kunnet finde opslaget, men vi har fået det fra en borger, siger han.

Politiet vurderede, at billederne var så voldsomme, at bilisten kunne sigtes for offentliggørelsen.

- Ud fra det har vi vurderet, at det var en overtrædelse af straffeloven. Her var det konkret ikke et billede af personer, men af et køretøj, der til gengæld var usædvanligt skadet - det var mast mellem to lastbiler, siger Lasse B. Rasmussen.

Der er tale om en betinget offentlig påtale, hvilket betyder, at de forurettede skal være med på, at den pågældende skal straffes. Det var de pårørende i dette tilfælde.

Ifølge Lasse B. Rasmussen er det langt fra første gang, at politikredsen oplever, at folk har svært ved at udvise det tilstrækkelige hensyn.

- Det er både med at tage billeder, men også at gå tæt på og kigge, siger han.

Det er frustrerende for både politi- og redningspersonale, men også for de pårørende.

- Det handler om at tage hensyn og give os og redningsberedskabet arbejdsro. Man videregiver billeder om andres private forhold, det burde være åbenbart, at det her ikke skal ud i offentligheden, siger han.

Bilisten i den pågældende sag risikerer fængsel i op til seks måneder. Oftest ender lignende sager dog med bødestraf.

/ritzau/