Det forventes, at retten har taget stilling til bøderne i prøvesagerne i slutningen af februar eller begyndelsen af marts.

Det samme gør omkring 285 bilister, der fik et klip i kortet i forbindelse med fartbøderne.

Advokatselskabet har kontakt til omkring 160 andre bilister, som vil have deres bøde omgjort, men i første omgang afventer de prøvesagerne.

- En bilist fortæller, at der var et 50-kilometer-skilt cirka 100 meter efter 70-kilometer-skiltet, som stod lidt på skrå mod den anden vognbane, siger Gülüm Yalcin.

- Vores klienter er overordnet enige om, at de ikke har set 50-kilometer-skiltet. De har set et 70-kilometer-skilt, men det har kun været i den ene side af vejen.

Mangelfuld skiltning var skyld i, at usædvanligt mange bilister fik fartbøder på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen i sommeren 2015, mener advokatfuldmægtig Gülüm Yalcin. Scanpix/Jens Thaysen

