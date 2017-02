LYNGBY: En stribe bilister er torsdag blevet dømt i en sag om for høj fart ved vejarbejder i Nordsjælland.

Retten i Lyngby afviser påstanden om, at skiltningen var for dårlig. Tværtimod var den fyldestgørende, lovlig og intakt, hedder det.

Afgørelsen drejer sig om i alt 14 prøvesager.

Flere hundrede andre bilister har angiveligt stået klar til at følge op med lignende krav om frifindelse, hvis de første havde fået medhold.

Alle er idømt bøder og betinget frakendelse af kørekortet. Dette indebærer, at de skal op til en ny køreprøve.

Protesten mod straf hviler på en generel og enslydende påstand om, at politiets skiltning ved Lyngby Omfartsvej og på Helsingørmotorvejen var alt for dårlig.

Men der var altså ikke noget problem, fastslår retten.

Skiltningen om højst 50 kilometer i timen var i orden.

5000 kørte for stærkt

De i alt 14 dømte skal af med bøder på 4000 til 9000 kroner.

På Lyngby Omfartsvej noterede politiet ikke mindre end 5000 bilister for at køre for stærkt ved vejarbejdet.

Torsdag bemærker dommeren i Lyngby, at det store antal overtrædelser kan skyldes "vanekørsel" og generel uopmærksomhed.

Den konklusion rimer også med et udsagn fra en politimand, der har afgivet forklaring.

- Uanset hvor mange skilte, vi satte op, var der procentvist lige så mange, der kørte for stærkt, har han sagt i et retsmøde i januar.

En af de berørte blev målt til 84 kilometer i timen.

- Jeg kører normalt ansvarligt og følger de skilte, der er, har hun forklaret.

En anden af de dømte har talt om en uretfærdig og urimelig bøde.

- Jeg fik simpelt hen et chok, da jeg fik brevet halvanden måned senere. Jeg ville aldrig lave en sådan overskridelse, sagde hun.

I en pressemeddelelse erklærer Nordsjællands Politi sig tilfreds med torsdagens dom.

Politiet gør opmærksom på, at politiet gik i gang med en måling på Helsingørmotorvejen på grund af en henvendelse fra entreprenøren.

Han mente, at vejarbejderne blev udsat for fare, fordi mange bilister kørte alt for stærkt.

Og målingen dokumenterede problemet. 2551 kørte for stærkt, mens 16.634 derimod holdt sig under grænsen. Målingen stod på i 10 timer.

/ritzau/