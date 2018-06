Biljagt: Mand forsøgte at stikke af fra politiet - påkørte politibil og endte på en mark

TYLSTRUP: En dramatisk biljagt med flere politipatruljer i hælene sluttede brat for en 26-årig mand fra Hjørring tirsdag aften, da han kørte fast på en mark i nærheden af Tylstrup i en sort Saab.

Den 26-årige mand havde forinden påkørt en civil patruljebil med vilje, da han forsøgte at flygte fra politiet. Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Dramaet startede ved 21.30-tiden, da en vagt på en byggeplads på Ravnkildevej i Aalborg opdagede, at en tyv var i færd med at stjæle værktøj fra området. Han spottede den sorte Saab på overvågningen og kontaktede politiet.

Nægtede at stoppe

En politipatrulje fik øje på bilen i nærheden af Brønderslev en halv time senere, men føreren havde ikke tænkt sig at stoppe, så det blev starten på en dramatisk biljagt sydpå ad motorvej E39, inden den sorte Saab drejede fra ved Tylstrup og til sidst endt ude på en mark, hvor en patrulje kunne pågribe manden.

Udover forsætlig påkørsel af en civil politibil er den 26-årige sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven, indbrud samt for at køre bil, selv om han er frakendt førerretten.

Den 26-årige blev anbragt i arresten i Aalborg, og politiets jurister skal tage stilling til om han skal fremstilles i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.