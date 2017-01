SKALBORG: Frem til sidst i maj i år vil kunder i Bilka i Skalborg kunne opleve, at der skabes bredere gange, flyttes lidt rundt på varerne og i det hele taget sker en større og omfattende ombygning af det indre i varehuset.

- Der bliver bygget om for et tocifret millionbeløb, bekræfter sektionschef Maj Dalgaard, der sammen med varehuschef Peer Thomassen er tovholder på ombygningsprojektet.

Hun fortæller, at varehuset, der har ligget i Skalborg siden 1972, ikke har bygget væsentligt om i det indre de seneste 20 år siden storcenteret kom på, og at det nu skal peppes op og moderniseres, så det lever op til kravene fra nutidens kunder.

- Det vi laver om skal være til det bedre. Vi laver ikke om bare for at lave om. Vi skal jo ikke ændre det, der virker. Man har før set andre steder, at man laver alt om, at man vender alting på hovedet. Det kommer ikke til at ske her. Men helt ærligt, så trænger vi til at få nogle ting fornyet og moderniseret. Der er virkelig nogle ting, som er forældede nu, men selve vareplaceringerne forbliver stort set de samme - stort set, lyder det fra Maj Dalgaard. Eksempelvis forbliver tekstilafdelingen samme sted, og det samme gælder radio-tv samt hus og have.

Så småt i gang

Ombygningen er så småt gået i gang allerede i denne uge.

Hun understreger, at folk stadig kan handle, som man plejer i Bilka.

- Vi og vores håndværkere arbejder mest med ombygningen uden for åbningstiden, så vi generer dig og din indkøbsoplevelse allermindst. Og vi gør vores bedste for at vise dig vej til mælken, pastaen og shampooen, hvis den skulle flytte plads undervejs, lyder meldingen fra varehuset.

Når Bilka Skalborg så slår dørene op efter ombygningen, er det til et topmoderne hypermarked. Der kommer masser af luft i gangarealerne og nem adgang til specialafdelingerne, forsikrer forretningen.

Der bliver et nyt skønhedsunivers, og afdelingen med kød, fisk og delikatesse peppes også op. Desuden kommer et stort butikstorv med sæsonaktuelle varer.

Lokale håndværkere

Og det bliver lokale håndværkere, der kommer i sving med ombygningen. Bilka har indgået en aftale med MTS-Aalborg som totalentreprenør for ombygningen.

- Jeg glæder mig umådeligt meget til at kunne byde kunderne velkommen til en endnu bedre indkøbsoplevelse her i Bilka Skalborg. Særligt de bredere gange, mere plads og inspirerende specialafdelinger, er noget vi ser meget frem til at præsentere for vores kunder, fortæller Peer Thomassen, varehuschef i Bilka Skalborg.