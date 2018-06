Bilka blev evakueret: Teknisk fejl bag alarm

AALBORG: Bilka Skalborg i City Syd i Aalborg blev fredag klokken 17.10 evakueret.

Over højttalerne lød, at der var "driftstekniske vanskeligheder", hvorfor alle i forretningen blev blevet bedt om at søge mod nærmeste udgang.

- Det drejede sig om en sprinkleralarm, der gik som følge af en teknisk fejl, fortæller Kasper Reggelsen, presseansvarlig for Bilka.

Foto: Daniel Bygballe

Der var således ikke brand eller røg i bygningen.

- Der blev ikke taget chancer, og derfor blev alle evakueret, siger Kasper Reggelsen.

Alarmen blev afblæst kl. 18, og varehuset har igen åbent.

Foto: Daniel Bygballe