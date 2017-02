AARHUS: Bilka i Tilst i Aarhus kommer fremover til at holde døgnåbent - altid. Det skriver stiften.dk

Det skyldes det forsøg, som alle landets Bilka’er tog del i i december, hvor der var døgnåbent. Og det var så god en forretning for kæden, at man nu har valgt at gøre åbningstiden permanent. Det sker fra 23. marts.

- Det er rigtig stort for os, at vi nu kan tilbyde kunderne at handle på alle tider af døgnet, så de ikke længere behøver at tænke på åbningstider. Vi har rigtig mange kunder, som var glade for at kunne handle på skæve tidspunkter, og det er selvfølgelig fantastisk, at vi nu kan imødekomme det ønske, siger Claus Dahl, varehuschef i Bilka Tilst i en pressemeddelelse.

Forsøget med at holde døgnåbent blev gennemført i alle landets Bilka-huse, og selvom Dansk Supermarked beskriver forsøget som en succes over hele linjen, så var det varehuset i det vestlige Aarhus, der havde den største vækst og kundetilstrømning under forsøgsperioden. Så om Dansk Supermarked vil tage skridtet til døgnåbent i andre af landets Bilka’er som fx den i City Syd i Aalborg, er endnu usikkert. I forbindelse med udvidelsen af åbningstiden skal der ansættes flere medarbejdede i Tilst, oplyser Claus Dahl til stiften.dk.

Bilka i Fields i København har dog haft permanent døgnåbent siden december 2015.