DANMARK: Nu bliver det endnu nemmere at handle for alle de morgenfriske og for dem, der er sent ude. Og alle, som har skæve arbejdstider. Samt naturligvis alle danskere, som gerne vil handle ind, når det passer dem bedst.

Det skriver supermarkedskæden i en pressemeddelelse.

Bilka får nemlig nye åbningstider, så alle butikker fra den 24. marts åbner klokken 06 og først lukker klokken 24.

Ifølge pressemeddelelsen sker udvidelsen af åbningstiderne som følge af de positive erfaringer, Bilka gjorde sig i december, hvor alle butikker holdt døgnåbent.

Særligt i timerne mellem 06-08 og 22-24 var butikkerne velbesøgte, fortæller Mark Nielsen, der er direktør i Bilka:

- I en succesfuld december oplevede vi, hvordan mange af vores kunder satte stor pris på at handle lidt tidligere eller lidt senere end normalt. Og selvom vi selvfølgelig havde forventninger til tiltaget, var særligt det at holde åben i ydertimerne en større succes, end vi havde turdet håbe på. Derfor styrker vi nu vores åbningstider i alle vores varehuse, lyder det fra Bilkadirektøren.

- Ved at holde åbent i ydertimerne kan vi - udover at imødekomme vores kunders behov - også tage toppen af spidsbelastningsperioderne, da vores medarbejdere kan fordele arbejdsopgaverne over flere timer. Alt sammen til glæde for alle vores kunder, siger Mark Nielsen.