AALBORG: En 20-årig mand fra Nørresundby skal et år og to måneder i fængsel for salg af seks kilo hash.

Den 20-årige blev stoppet af politiet på Nyhavnsgade i Aalborg onsdag aften. Her fandt man en mindre mængde hash på ham.

Politiet besluttede derfor at følge manden hjem til hans bopæl, hvor man fandt 60 gram kokain. Ved en undersøgelse af mandens telefon fandt politiet derudover billeder af endnu en mængde hash - seks kilo i alt, som den 20-årige erkendte at have solgt videre til andre.

I Retten i Aalborg erkendte manden, at han også havde planer om at videresælge den mængde kokain, politiet fandt i lejligheden.

Han modtog dommen.