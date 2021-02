Billeder: Morgenstund har guld i mund

NORDJYLLAND:Der var "ild i himlen" mange steder i det nordjyske mandag morgen. Og nordjyderne var vilde med det. Så vilde med det at mange forevigede det og delte det på NORDJYSKEs Facebook-side, og vi har her samlet et lille uddrag af dem:

32





























































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Du kan også dele dit billede på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også kan se mange flere flotte vejrbilleder fra morgenstunden.