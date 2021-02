Billeder: Nordjyderne vinterbader som aldrig før

NORDJYLLAND:Det er koldt, som aldrig før, uden for. Der ligger is på søer, fjorde og i havne, og en ny trend er nærmest opstået i det danske land - også i Nordjylland - vinterbadning. For rigtig mange kaster sig for tiden ud i bølgen blå, som vinterbader, og foreviger det gerne på de sociale medier. Vi spurgte nrodjyderne om vinterbader-billeder på NORDJYSKEs Facebook-side - og det fik vi - i den grad.

Her her vi samlet et lille udpluk af de mange seje vinterbader-billeder fra det nordjyske:

18

































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Du kan se mange flere billeder af superseje nordjyder, som har taget dyppet i det kolde vand på NORDJYSKEs Facebook-side