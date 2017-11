Billeder på ny iPhone kan brænde fast på skærmen

MOBIL: De fleste iPhone X købere vil straks bemærke den nye skærmtype OLED, når telefonen første gang tændes. Kontrasten er væsentligt bedre end på de LCD-skærme Apple tidligere har anvendt, og vigtigst af alt så er sort HELT sort.

Men OLED-skærme kommer med en pris: Billedet kan brænde fast på skærmen, så det ikke forsvinder igen. Det er en kendt problematik for denne skærmtype, som blandt andet Samsung har anvendt i årevis.

Apple nævner såkaldt "burn-in" i et supportdokument. Eftersom der ikke er tale om en produktionsfejl, men en ting som kan forventes, kan du ikke få telefonen byttet hvis det skulle ske, at billedet brænder sig fast.

Apple: Vi øger nu produktionen af iPhone X

Der er risiko for fastbrændt billede på skærmen, hvis telefonen i en længere periode viser det samme billede ved kraftig lysstyrke.

Risikoen for "burn-in" kan reduceres ved at nedsætte tiden skærmen er tændt, inden den automatisk slukker samt ved at sætte lysstyrken til automatisk.

Apple har desuden lavet tiltag i iOS 11, der kan nedsætte risikoen for fastbrændte billeder.

Apple: iPhone X er ikke egnet til børn under 13 år

iPhone X er allerede nået ind på top 10 over de bedst sælgende smartphones hos teleselskabet 3. Placeringen er baseret på forudbestillinger.