Billetkøbere til Nibe Festival: Hav tålmodighed - I skal nok få jeres penge

NIBE:Flere tusinde nordjyder har købt billetter til arrangementer, der ikke bliver til noget. Mandag aften gjorde Mette Frederiksen kort proces, og aflyste alle større begivenheder sommeren over.

Koncerter, festivaler og byfester bliver ikke til noget i år.

Heller ikke en af Nordjyllands største kultur-begivenheder - den 36. udgave af Nibe Festival - bliver til noget. Festen skulle være begyndt 1. juli, men i år bliver der stille i Skalskoven.

- Vi har stor respekt for denne udmelding. Vi må ikke sætte vores gæster og de 4.700 frivilliges ve og vel i spil. Det vil være dybt uansvarligt. Vi skal modsat have fokus på ansvarlighed og samfundssind, lyder det fra Nibe Festivalen, og dagen efter har festivalens daglige leder, Peter Møller Madsen, ikke meget at tilføje.

For hvad aflysningen får af konsekvenser, er det for tidligt at sige noget om. Planlægningen af festivalen, der samler op mod 20.000 mennesker, var indtil mandag stadig i fuld gang.

Nu handler alt så om at få planlagt lukningen, og det arbejde involverer rigtig mange - både de frivillige, de mange leverandører og de omkring 80 bands, der var hyret til at spille på festivalens scener.

Festivalen har meldt ud, at de, der allerede har købt billet, kan gemme den til næste år. Det vil - siger Peter Møller Madsen - være en god gerning overfor festivalen.

Alternativt kan billetkøberne godt få pengene refunderet. Men præcist hvordan det skal foregå er endnu ikke på plads - billetterne til den aflyste festival er solgt via firmaet billetten.dk, og det er også via dem, at tilbagebetalingen skal ske.

Men nogen har haft svært ved at vente med at få pengene igen, og tirsdag var der en del, der ringede til festivalens kontor.

- Men vi er nødt til at opfordre folk til at have lidt tålmodighed. Så snart vi ved noget konkret melder vi ud, siger Peter Møller Madsen.

Nibe Festival er en forening, og overskuddet sættes ikke ind på en konto, men uddeles til foreninger og andre gode formål.