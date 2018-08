Billetpris sat ned efter fankritik: Var landets dyreste

HJØRRING: Det vakte en smule harme blandt fodboldfans, at det pludselig kostede 160 kroner at komme på stadion til lokalbrag mellem Vendsyssel FF og AaB. Det ville have været landets dyreste ståbillet.

På Facebook-siden "Vendsyssel FF Fans" var der mange undrende kommentarer. På AaB-fansider var der tale om boykot, og formanden for Danske Foldbold Fanklubber nåede også at komme med kritik.

Klubben ændrede da også hurtigt priserne igen. Ifølge klubben var det dog ikke på grund af fankritikken. At prisen var så høj, skyldtes en fejl.

- Der var en fejl i vores billetsystem, der gjorde, at billetterne kostede 160 kroner i en periode, siger bestyrelsesformand for Vendsyssel FF, Jacob Andersen.

Der stod dog også på hjemmesiden, at priserne skyldtes et 40 kroners tillæg, der blev lagt på til AaB, FCK, og Brøndby-kampe.

Ifølge bestyrelsesformand Jacob Andersen skyldtes prisstigningen på 40 kroner en fejl i billetsystemet. Beskrivelsen på hjemmesiden stemte dog overens med prisen, som altså var forårsaget af en fejl.

Var det også en systemfejl, at der stod sådan?

- Ja, det var det, lyder det fra formanden, der altså afviser bevidst at ville have sat priserne på billetter til enkelte kampe op til 160, som ville have været landets dyreste pris på en ståbillet.

Det er dog ikke Danske Fodbold Fanklubbers syn på sagen.

- Det er min opfattelse, at man forsøgte at differentiere priserne til de forskellige opgør, siger foreningens formand, Christian Rothmann, der samtidig er AaB-fan.

Foreningen tog ifølge Christian Rothmann kontakt til Vendsyssel FF, da der efter weekenden pludselig var højere priser, end man hidtil havde kunnet købe billetter til.

- Man indså, at det var en fejl og rettede det. Om man indså, at det var en fejl før eller efter krikken, kan kun Vendsyssel FF svare på, siger Christian Rothmann.

Han glæder sig primært over, at Vendsyssel FF gjorde noget ved det.

- Der var kort proces, da vi gjorde dem opmærksom på det. Alle klubber ville ikke have været så hurtige, siger Christian Rothmann.