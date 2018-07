Billetten duede ikke: 15-årig stak buschauffør en knytnæve

NØRRESUNDBY: Det var en tvist om gyldigheden af en sms-billet, der i december 2017 fik en på det tidspunkt 15-årig dreng fra Nørresundby til at se sig sur på en buschauffør.

Det er kommet frem i Retten i Aalborg, hvor den nu 16-årige stod tiltalt for at have tildelt buschaufføren et knytnæveslag i ansigtet.

Forseelsen kostede ham 40 dages betinget fængsel med vilkår om tilsyn af Aalborg Kommune.

Det fortæller anklager Dorte K. Knudsen fra Nordjyllands Politi.

Knytnæveslaget blev uddelt i forbindelse med, at den 16-årige stod på bussen i Nørresundby.

- Her fremviste han en sms-billet, som viste sig ikke at virke, da den skulle have været brugt indenfor en time. Det sagde chaufføren, og så udviklede det sig, forklarer Dorte K. Knudsen.

Den 16-årige dreng nægtede sig skyldig under retssagen, men modtog dommen.