Billund Lufthavn svinger sparekniv: En tredjedel fyres

BILLUND:Billund Lufthavn varsler fyringer af det, der svarer til i alt 270 årsværk. Det oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

Det sker som følge af coronakrisen, der har betydet færre passagerer og dermed lavere indtægter for lufthavnen.

- Det er en beslutning, som vi ser os nødsagede til at tage, fordi luftfarten og dermed også Billund Lufthavn får en varig nedgang det næste år.

- Det har vi brugt de seneste måneder på at prøve at få et overblik over, og det synes vi nu, vi har, siger Jan Hessellund, som er administrerende direktør i lufthavnen.

Et årsværk er en betegnelse for det, der svarer til en person, der er ansat på fuldtid. Hvis man er ansat på deltid, tæller man dermed som en andel af et årsværk.

Derfor kan der sagtens være flere end 270 personer, der mister deres job i lufthavnen.

Billund Lufthavn beskæftiger det, der svarer til 800 fuldtidsstillinger.

Der går nu forhandlinger i gang med de involverede parter, og Jan Hessellund siger, at man vil forsøge at finde løsninger, som skal afværge nogle af afskedigelserne.

Der er udsigt til, at fyringerne vil ramme de passagervendte stillinger hårdest, siger han.

Det kan være personale i check-in-skranker eller restauranter.

- Vi er én enhed og driver de fleste funktioner selv, og det er de passagervendte funktioner, der bliver hårdest ramt.

- Når der er færre passagerer, er der også færre opgaver. Men vi er én enhed, og derfor er det alle afdelinger, der er blevet bedt om at komme med løsninger, siger den administrerende direktør.

Lufthavnen frygter en tilbagegang i hele indeværende år på over to millioner passagerer ud af de 3,7 millioner passagerer, der rejste gennem Billund Lufthavn i 2019.

Prognoser fra branchen forudser, at der kan gå op til fem år, før trafikken er tilbage på niveauet fra 2019.

- Prognoserne ser nu så ensartede ud, at vi har forsøgt at regne det ind i vores modeller og tilpasse det, så vi ikke skal igennem det her en gang til.

- Det er voldsomt nok at skulle igennem én gang, siger Jan Hessellund.

