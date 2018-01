Bilsalg: Leasingmarkedet faldt drastisk med ny afgift

HELE LANDET: Danmarks nye registreringsafgift gik hårdt ud over privatbilisternes lyst til leasing i den sidste del af 2017. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som bilforhandlerne, værkstederne og autolakerernes brancheorganisation, AutoBranchen Danmark, har samlet op.

Dagbladet Politiken afslørede i slutningen af august 2017, at en ny registreringsafgift var på vej. Forhandlingerne blev nærmest ført i pressen, og med ét slag var bilmarkedet usikkert.

Det betød, at andelen af privatleasede biler i forhold til samme periode året før, faldt med 45 procent i oktober, 50 procent i november og 46 procent i december.

- Der er ting i den nye registreringsafgift som ikke er hensigtsmæssige, men det er overordentligt positivt, at der nu er kommet nogenlunde fair konkurrencevilkår på markedet, siger Gitte Seeberg, der er adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Efter et voldsomt dyk i sensommeren kom erhvervsleasing til gengæld tilbage på niveau i årets sidste to måneder.

Samlet for året faldt andelen af leasede biler med 2 procent. De nye regler for leasingbiler har gjort leasingmarkedet mindre attraktivt blandt private, mens det for virksomhederne allerede i november blev attraktivt igen at lease biler.

Salget af nye biler led også et knæk - det første i en årrække og formentlig en følge af finanslovsforhandlingerne. Helt op til de lækkede finanslovsforhandlinger havde salgstallene ellers tydet på endnu et rekordstort bilsalg i Danmark.

I alt blev der solgt 221.492 nye biler i Danmark i 2017. Det er 0,4 procent færre end i 2016.