Biltrafikken over Øresund satte også rekord i 2017

Trafikken over Øresund stiger fra år til år. Derfor blev der også sidste år sat rekord for antallet af køretøjer, der benyttede den faste forbindelse til Sverige.

Helt præcist registrerede betalingsanlægget 7.530.255 køretøjer i løbet af 2017. Det er godt 100.000 flere end året før, svarende til en vækst på 1,4 procent.

Og ifølge Fredrik Jenfjord, der er salg- og markedsdirektør hos Øresundsbro Konsortiet, er det særligt fornøjelsesture, der står for væksten.

- Vi ser en stigende interesse fra både danskere og svenskere for at krydse sundet i fritiden.

- Sommeren 2017 var god vejrmæssigt, da mange valgte at tage på ture på den anden side af sundet i stedet for at ligge på stranden, siger han i en pressemeddelelse.

Noget tyder på, at shoppingture har været med til at øge trafikken. I dagene før og efter jul steg fritidstrafikken med 5 procent.

- Mange danskere valgte at køre over broen og juleshoppe i Sverige. Der var også mange svenskere, som juleshoppede i Danmark og samtidig besøgte Tivolis julemarked, da det er en hyggelig tradition, siger Fredrik Jenfjord.

22. juli blev den travleste dag nogensinde på Øresundsbroen med 32.000 køretøjer, og juli blev da også den travleste måned, der hidtil er registreret.

/ritzau/