Bind tilbagekaldes: Kan fremkalde sygdom og medføre fosterskader

Fakta om PAH

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) er en gruppe organiske forbindelser der emitteres til luften i forbindelse med forbrænding af fossile og naturlige brændsler fx i biler, ved energiproduktion og ved skovbrande. I luften forekommer PAH på to former: dels bundet til partikler og dels i gasform. Formen afhænger af damptrykket for den pågældende PAH og af atmosfærens temperatur.

PAH er kendt som mutagene stoffer, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende for dyr og mennesker. Et af stofferne - benz(a)pyren - har fået særlig opmærksomhed, fordi det kan fremkalde kræft selv i små mængder.

Kilde: Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet