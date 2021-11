Biografer og fitnesscentre er klar til restriktioner

KØBENHAVN:Hvis der kommer nye restriktioner, er både biografer og fitnesscentre klar til mundbind og coronapas.

Sådan lyder det fra brancheorganisationerne Danske Biografer og Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO).

Udmeldingen kommer som reaktion på direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler, at coronapasset genindføres, fordi smitten de seneste uger er steget meget.

- Hvis de bliver vedtaget og indført, så lever biograferne selvfølgelig op til det, siger Lars Werge, direktør for Danske Biografer.

- Hvis det er mundbind, så overlever vi det nok. Det har folk vænnet sig til, selv om de hurtigt har fravænnet sig det igen, siger Lars Werge, der også er folketingskandidat for Socialdemokratiet.

I fitnessbranchen efterlever man også gerne nye restriktioner, hvis det kan forhindre nye nedlukninger og yderligere smitte.

Fitnesscentrene ser helst, at man laver forskellige regler for vaccinerede og ikkevaccinerede. Og så vil man gerne have, at coronapasset kun skal tjekkes i stikprøvekontroller.

- Men kravet kommer ikke uden omkostninger, siger Morten Brustad, branchedirektør i DFHO.

Ifølge fitnesscentrenes brancheorganisation Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) kostede coronapasset branchen fem millioner kroner om ugen. Pengene er gået til personale og service.

Og så har man mistet en masse kunder. Omkring 20 procent af fitnesscentrenes kunder er ikke vendt tilbage efter første nedlukning.

- Den spiral kan blive forstærket med genindførslen af coronapasset, hvis ikke man tilpasser det til den nuværende situation, siger Morten Brustad, branchedirektør for DFHO.

Hos SMV Danmark, der repræsenterer de små fitnesscentre, er man mere bekymret, hvis der skulle komme restriktioner. Her lyder det, at en genindførsel af coronapasset vil kunne true mange mindre og private kæder livet, fordi det er dyrt at få ekstra folk på arbejdet for at tjekke passet.

Her lyder det også, at man bør overveje at lave stikprøvekontroller og eventuelt kun i de dele af landet, der er hårdest ramt af corona.

Hos Danske Biografer vil man gerne have, at vilkårene bliver ens på tværs af oplevelsesøkonomien.

- Hvis det bliver indført, så må det være ens vilkår for alle i restaurations- og kulturlivet, siger direktør Lars Werge.

Han gør opmærksom på, at der for biograferne er stor forskel på restriktionerne.

Her vil et krav om coronapas også være væsentligt dyrere, fordi det kræver ekstra personale, der tjekker passet ved indgangen.

Både fitnesscentrene og biograferne var ifølge brancherne ramt hårdt ved den sidste nedlukning og er derfor interesseret i, at der kommer så få restriktioner som muligt.

- I en situation, hvor vi har været lukket ni måneder de seneste halvandet år, er det klart, at der er mange biografer, der er presset, siger Lars Werge.

