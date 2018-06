Biografer vil snart vise en kortfilm inden spillefilmen

Biografgængere kan fra september blive mødt af en kortfilm på lærredet, før filmen, de har købt billet til, går i gang.

Over 100 af Danmarks knap 170 biografer er fra september i år til juni 2019 med i et projekt, hvor biograferne ved nogle filmvisninger først vil vise en kortfilm.

Filmmagasinet Ekko står bag projektet, der er støttet af Det Obelske Familiefond og Biografklub Danmark Fonden.

Chefredaktør for Ekko Claus Christensen fortæller, at magasinet gerne vil forbedre biografoplevelsen og sætte fokus på kortfilm.

- Vi vil gerne vise, hvor spændende kortfilmformatet er. Det er her, de unge talenter kan få træning. Der kan laves nogle anderledes og skæve idéer, siger han.

I forvejen mødes biografgæster af en række reklamer og filmtrailers, som de skal se, før filmen begynder. Og at der bliver vist kortfilm, betyder ikke, at der bliver kortet ned på reklamer og trailers.

Alligevel tror chefredaktøren, at biografgæsterne vil være tilfredse med også at se en kortfilm, som højst vil vare ti minutter.

- Længden har været meget afgørende for os. Vi mener, at man vil kunne holde til at se ti minutter og kortere. Og hvis biograferne viser en meget lang film, så kan biograferne bare vælge kortfilmen fra.

- Og de film, vi har i ærmet, er så interessante og morsomme, at folk ikke vil se det, som at det bare er endnu en reklamefilm, de skal igennem, siger Claus Christensen.

Det er biograferne selv, som beslutter, ved hvilke forestillinger kortfilmene vil blive vist. Derfor har Ekko-redaktøren ikke egentlige tal for, hvor mange gange kortfilmene vil blive vist, men det vil ske ofte, lyder det.

Ekko vil endnu ikke afsløre, hvilke kortfilm man kan støde på. For konceptet er, at det skal være en overraskelse, fortæller chefredaktøren.

- Vi vil gerne give noget gratis, som man ikke havde ventet. Det skal give en særlig smagsoplevelse, siger han og afslører dog, at der også vil være kortfilm til det yngre publikum.

Filmmagasinet udvælger ti kortfilm fra magasinets gratis hitliste Ekko Shortlist. En ny film vil blive vist hver måned i de ti måneder, projektet varer.

/ritzau/