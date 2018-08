Bittersød hilsen fra fagorganisationer

STØVRING: Byrådet i Rebild Kommune indledte mandag morgen et budgetseminar i byrådssalen på rådhuset i Støvring.

I budgetproceduren for budgetåret 2019 er der igen indlagt en forventet besparelse på 0,5 procent i form af en manglende fremskrivning, og det havde fået fire repræsentanter for de lokale faglige organisationer til at troppe op i forhallen på rådhuset for at overrække hver enkelt af de 25 medlemmer af byrådet en bittersød morgengave.

- Vi er nemlig trætte af at Rebild Kommune fortsætter med deres grønthøstermetode. Den har efterhånden nu stået på siden 2015, og konsekvensen er at den enkelte medarbejder oplever at mulighederne for at løfte kerneopgaverne i Rebild Kommune er under et voldsomt pres. Kravene til serviceniveauet er nemlig siden 2015 ikke tilsvarende sænket, tværtimod kommer der til stadighed nye krav om kvalitetssikring og dokumentation, pointerer Morten Kamstrup som formand for lærerkredsen i Himmerland.

Morgengaven til de enkelte byrådsmedlemmer i form af en lille gavepose med teksten Afskaf grønthøsteren på forsiden indeholdt ifølge Morten Kamstrup både chokolade, rosiner og et foto af en grønthøster samt en virkelig en i en legetøjsudgave.

- På samme tid indeholdt det et lille skrift, hvor vi i en oversigt havde opregnet hvad grønthøstermetoden i Rebild Kommune med en reducerede fremskrivning på de 0,5 procent har kostet de decentrale enheder i budgetårene 2015-2018 i form af de seks udvalg, nemlig et samlet beløb på cirka 66,5 mio., tilføjer Morten Kamstrup.