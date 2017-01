KØBENHAVN: 2017’s suverænt bedst præsterende aktie herhjemme er Victoria Properties, og igen onsdag fortsatte himmelflugten for den ellers helt tomme børsskal med en stigning på 16,4 pct. til 14,90 kr.

Dermed er Victoria Properties steget med vanvittige 395 pct. i løbet af de første godt tre uger af 2017. Det har sendt markedsværdien op i 69 mio. kr.

Fremgangen er kommet på trods af, at ingen rigtigt synes at vide, hvorfor aktien har gjort sig fortjent til den store fremgang.

Det gælder også ledelsen i selskabet, der mandag måtte offentliggøre en børsmeddelelse som konsekvens af den store købsinteresse. Her blev der slået fast, at de nybagte aktionærer køber sig ind i blå luft.

- Ledelsen i Victoria Properties vil med denne meddelelse præcisere og tydeliggøre, at der ikke er ændringer i Victoria Properties’ økonomiske stilling. Ligeledes er der ikke offentliggjort planer vedrørende den fremtidige strategi i selskabet, skriver selskabet, der også bekræfter, at egenkapitalen således stadig er cirka 0 kr.

Aktien i Victoria Properties var mandag en overgang oppe med næsten 200 pct., men faldt efter meddelelsen og sluttede 3,8 pct. højere. Tirsdag blev der dog igen hældt brændstof på kursraketten med et hop på 17,4 pct., og onsdag blev stigningen altså på 16,4 pct.

I Nordnet fik kursfremgangen tirsdag morgen investeringsøkonom Per Hansen til at sende et kort notat ud under overskiften "Victoria Properties: Investorer famler i blinde og spiller russisk roulette med tre kugler".

Her pegede Per Hansen på, at der ikke for alt for længe siden var et indløsningstilbud på 0,43 kr. for det tomme selskab, og at kursudviklingen må være et tegn på, at "investorerne har for mange penge og for lidt at bruge dem på".

Forklaringen kan dog være, at investorerne har hørt - eller tror - at de har hørt noget.

- Det vækker minder om guldgravernes vilde vesten fra 1896. Nogen havde hørt om, at der var nogen, som havde fundet guld i Klondike, og det tiltrækker investorer, skrev Per Hansen tirsdag.

Victoria Properties har, som navnet antyder, været et ejendomsselskab, men virksomheden har ikke længere nogen drift og er egentlig bare en tom børsskal.

30. december sidste år solgte Euroinvestor sine aktier i selskabet til en kreds bestående af selskaberne Scheibye Holding, DG-Byg og Chr. Rovsing, og de nye ejere skabte tilsyneladende en øget interesse for, hvad Victoria Properties fremover skal lave.

Det er endnu ikke kendt, hvad der skal ske med selskabet, men det vil blive offentliggjort i 2017.

- Der vil i starten af det nye år blive meldt en plan ud vedrørende Victoria Properties, oplyste selskabets direktør, Rasmus Bundgaard, ved udgangen af 2016 til Ritzau Finans i en email.

