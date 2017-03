AALBORG: Kønt var det ikke, men Aalborg Pirates fik på en god tredje periode hevet alle tre point ud af tirsdagens opgør mod Gentofte Star.

3-1 sluttede kampen i nordjysk favør efter periodecifrene 0-0, 1-1 og 2-0.

Dermed fører piraterne kvartfinaleserien mod de genstridige forstadskøbenhavnerne med 2-1.

- Vi fulgte ikke vores gameplan ret godt i starten, og vi havde svært ved at få spillet til at glide. Jeg ved ikke, om vi kom svagt ud til kampen. Jeg synes, Gentofte gjorde det rigtig godt, og de svære at spille imod. Men det er nu, det gælder, og vi skal spille med desperation. Det gjorde vi nok ikke helt i de første to perioder, lød analysen fra Aalborg-forward Bjarke Møller efter kampen.

Han satte selv den sidste scoring ind, da han midtvejs i tredje periode fik bugseret pucken i mål i power play.

Men trods sejren og føringen, mener han fortsat, at kvartfinaleserien er en åben affære.

- Nu har vi vundet vores to første hjemmekampe. Hvis vi fortsætter med at vinde hjemme, så er vi i semifinalen. Men de her kampe bekræfter egentlig bare, hvad grundspillet også viste. Nemlig er holdene er utrolig jævnbyrdige. Så vi skal være ydmyge og helt klar fra start, eller løber vi ind i problemer, sagde Bjarke Møller.

Det fjerde opgør i serien spilles fredag aften i Gentofte.