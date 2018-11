Bjelland om landsholdsudtagelse: Alle er kommet videre

KØBENHAVN: Efter at være blevet vraget til sommerens VM-slutrunde er Andreas Bjelland tilbage på det danske landshold.

Det glæder FC København-forsvareren, der slår fast, at han altid har været til rådighed for landstræner Åge Hareide.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg var skuffet over at misse VM, men det er længe siden for mig nu, og vi er alle videre.

- Jeg glæder mig bare over, at jeg er med igen og ser meget frem til at vise mig frem i træningerne, siger Bjelland på FCK's hjemmeside.

Han ser udtagelsen til landsholdets kommende kampe mod Wales og Irland i Nations League som en anerkendelse af, at han har gjort det godt for FCK i efteråret.

- Vi (FCK, red.) har været igennem et meget intenst kampprogram med mange vigtige kampe på kort tid.

- Jeg føler mig i god form og glæder mig til at hilse på drengene og staben igen, siger den 30-årige forsvarsspiller, der sammen med angriber Christian Gytkjær fredag blev efterudtaget til den danske landsholdstrup.

I mandags udtog landstræneren de første 21 spillere til de to kampe i Nations League.

Danmark møder Wales på udebane fredag 16. november og tager imod Irland på hjemmebane i Aarhus tre dage senere.

/ritzau/